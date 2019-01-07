Razer представила мощнейший ноутбук за $2299 и безрамочный монитор

Компания Razer представила в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2019, проходящей сейчас в Лас-Вегас, мощнейший ноутбук за $2299 и безрамочный монитор.

Razer Raptor

Razer Raptor стал первым монитором американского производителя. Монитор имеет 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQHD (2560?1440) и частоту развёртки 144 Гц. Угол обзора достигает 178°, задержка равна от 1 мс (с уменьшением Motion Blur) до 7 мс, уровень контрастности составил 1000:1, а уровень яркости можно регулировать вплоть до 420 нит. Поддерживается HDR400. Есть поддержка AMD FreeSync.

Сверху и по бокам толщина рамок равна всего 2,3 мм. В подставку встроена фирменная светодиодная подсветка Chroma с возможностью настройки и синхронизации с другими устройствами компании.

Razer предусмотрела на обратной стороне крепления монитора специальные каналы, в которые вставляются фирменные плоские кабели зелёного цвета: питание, HDMI, Display Port, USB Type-C и USB Type-A.

Монитор поступит в продажу позже в этом году по цене $700.

Razer Blade 15 Advanced

Кроме монитора производитель представил ноутбук Razer Blade 15 Advanced с новейшим графическим процессором GeForce RTX 20-й серии. Лэптоп предлагается в модификациях с RTX 2060 (6 ГБ GDDR6), RTX 2070 Max-Q (8 ГБ GDDR6) и RTX 2080 Max-Q (8 ГБ GDDR6).

Во всех версиях Razer Blade 15 Advanced имеет 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H с рабочей тактовой частотой 4.1 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2667 МГц (можно расширить вплоть до 64 ГБ). Ёмкость SSD-накопителя равна 256 ГБ или 512 ГБ (NVMe PCIe 3.0?4).

Лэптоп имеет 15,6-дюймовый экран с 100% sRGB и рамками 4,9 мм. На выбор пользователям предлагаются варианты с матовым Full HD-дисплеем (1920?1080) с частотой обновления 144 Гц или сенсорным 4K-экраном (3840?2160) с частотой обновления 60 Гц.

Стоит также отметить камеру с поддержкой функции Windows Hello, стереодинамики, встроенный микрофон Array и поддержку Dolby Atmos.

Компьютер оснащён беспроводными интерфейсами Intel Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0), а также имеет три разъёма USB 3.1, USB Type-C (Thunderbolt 3), HDMI 2.0b, MiniDisplayPort 1.4.

Габариты Razer Blade 15 Advanced составляют 17,8?235?355 мм, а вес варьируется от 2,07 до 2,15 кг в зависимости от конфигурации. Автономную работу ноутбука обеспечивает аккумулятор ёмкостью 80 Вт?ч.

Продажи Razer Blade 15 Advanced начнутся 29 января по цене от $2299 за минимальную конфигурацию.