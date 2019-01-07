Разработчик Project CARS занимается созданием «самой мощной консоли» с полноценной поддержкой VR

Разработчик Project CARS занимается созданием «самой мощной консоли» с полноценной поддержкой VR

Студия Slightly Mad, разработчик Need for Speed: Shift и серии Project CARS, создаёт собственную мощнейшую консоль под названием Mad Box.

По словам генерального директора студии Иэна Бэлла (Ian Bell), это будет «самая мощная консоль из когда-либо созданных». Mad Box будет поддерживать разрешение 4K при 60 кадрах/с, а также полноценную поддержку гарнитур виртуальной реальности с частотой 180 кадров в секунду (по 90 кадров/с на каждый глаз). Бэлл верит, что система поднимет планку консольных игр и выйдет за рамки устройств следующего поколения. «Мы не играемся. Эта система за рамками следующего поколения. Слишком долго поддерживались едва различимые итерации. Пора поднять планку, существенно :)», — написал генеральный директор Slightly Mad Studios.

Из-за того, что компания не планирует производить систему столь же массово, как другие платформодержатели, стоимость Mad Box будет конкурентоспособной с другими консолями. Вместе с тем Slightly Mad Studios уверяет, что устройство будет наилучшим выбором в начале жизненного цикла следующего поколения. Кроме того, студия ведёт переговоры с NVIDIA и AMD на тему применения искусственного интеллекта (ASIC AI) в играх. «На этом этапе я ничего не скажу. Мы планируем убийственную штуку», — написал Белл.

Разработчик Project CARS занимается созданием «самой мощной консоли» с полноценной поддержкой VR

Первое настоящее изображение Mad Box будет опубликовано примерно через месяц. Сейчас же Slightly Mad Studios раскрыла лишь самые ранние концепты. Спецификация тоже будет объявлена позже. «Мы не используем старые девкиты. Сейчас мы ведём переговоры, чтобы предложить самое лучшее [железо], когда консоль выйдет. Многое рассматривается», — написал Белл.

Разработчик Project CARS занимается созданием «самой мощной консоли» с полноценной поддержкой VR

Это очень неожиданный поворот на консольном рынке. Сможет ли разработчик видеоигр потягаться с крупными платформодержателями в этой гонке, увидим примерно через три года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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