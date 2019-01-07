NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349

NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.

Как заявляет производитель, при цене в $349 за версию Founders Edition новинка обеспечивает в полтора-два раза выше производительность (в зависимости от игры) по сравнению с GeForce GTX 1060. Данный показатель ставит GeForce RTX 2060 на один уровень с моделью GeForce GTX 1070 Ti.

Процессор

Основой GeForce RTX 2060 послужила урезанная версия 12-нм GPU TU106, на полноценной версии которого базируется GeForce RTX 2070.

В состав графического процессора TU106 входит 1920 ядер CUDA, 48 блоков растеризации, 240 тензорных и 30 ядер Ray Tracing, а также 120 блоков TMU и 24 ROP. Базовая тактовая частота GPU составляет 1365 МГц, а разогнанная частота в режиме Boost – 1680 МГц.

Память

Видеокарта оснащена 6 ГБ видеопамяти формата GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, которая соединена с GPU при помощи шины разрядностью 192 бита. Пропускная способность подсистемы памяти составляет 336 ГБ/с – даже больше, нежели у GeForce GTX 1080 (320 ГБ/с).

Производительность GeForce RTX 2060 при трассировке лучей равна 5 GigaRays/sec (гигалучей в секунду).

Порты и размер

Адаптер для работы требует подключения одного 8-контактного разъёма питания, а номинальное TDP составляет 160 Вт. Видеовыходы представлены базовым набором для видеокарт семейства Turing: HDMI, три разъёма DisplayPort и USB Type-C (VirtualLink).

Длина и ширина модели GeForce RTX 2060 Founders Edition составляет 228,6?112,6 мм – видеокарта занимает пространство двух слотов.

Поддержка технологии Adaptive-Sync

На своей презентации NVIDIA также объявила, что наконец-то добавляет поддержку Adaptive-Sync своим видеокартам. Технология станет доступна 15 января с выходом следующего драйвера. Поддерживать Adaptive-Sync будет не только GeForce RTX 2060, но и другие видеокарты поколений Turing и Pascal.

Дата выхода

Немного позже GeForce RTX 2060 будет представлена в различных версиях от партнеров NVIDIA, а купить графическую карту в эталонном исполнении можно будет уже с 15 января за $349.