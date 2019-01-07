Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

Считанные часы остаются до официального анонса видеокарты GeForce RTX 2060, однако различные утечки продолжают раскрывать всё новые подробности о новинке. Очередная порция информации не только подтверждает данные о характеристиках новой видеокарты, но и говорит о её стоимости.

Известный инсайдер с псевдонимом momomo_us опубликовал спецификации двух видеокарт GeForce RTX 2060 в исполнении компании Manli, обнаруженные им на официальном сайте китайского производителя. Основные спецификации новинок приведены в таблице ниже:

Что касается ценников, то наиболее масштабная утечка пришла от известной китайской торговой площадки Taobao. Некоторые из ретейлеров уже добавили в свой ассортимент видеокарты GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти в исполнении AIB-партнёров NVIDIA, причём с указанием розничных цен. Самой доступной является GeForce RTX 2060 в исполнении Colorful, которая оценена в 2599 юаней, что примерно равно $378. Следом идёт модель от Inno3D за примерно $408. В свою очередь, видеокарта Zotac GeForce RTX 2060 X-Gaming стоит $422, и, наконец, GIGABYTE GeForce RTX 2060 WindForce 2X оценена в $437.

Также на Taobao обнаружились модели GeForce RTX 2060 с другими объёмами и типами памяти. Ранее уже появлялись слухи о том, что NVIDIA готовит версии новой видеокарты не только с памятью GDDR6, но и с GDDR5X. Также помимо версии на 6 Гбайт ожидаются версии с 3 и 4 Гбайт памяти. Согласно данным китайских продавцов, цены на эти новинки будут примерно такими:

GeForce RTX 2060 GDDR6 6 Гбайт — $393;

GeForce RTX 2060 GDDR5X 6 Гбайт — $291;

GeForce RTX 2060 GDDR6 4 Гбайт — $335;

GeForce RTX 2060 GDDR5X 4 Гбайт — $247;

GeForce RTX 2060 GDDR6 3 Гбайт — $291;

GeForce RTX 2060 GDDR5X 3 Гбайт — $230.

В конце добавим, что видеокарта GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти в исполнении GIGABYTE была обнаружена в канадском интернет-магазине Canada Computers & Electronics по цене 529 канадских долларов, что примерно соответствует 395 долларам США . Получается, что реальная розничная цена GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт GDDR6 SDRAM может составить вовсе не $350, как предполагалось изначально, а все $400. Довольно дорогой средний сегмент получается.



