Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

Считанные часы остаются до официального анонса видеокарты GeForce RTX 2060, однако различные утечки продолжают раскрывать всё новые подробности о новинке. Очередная порция информации не только подтверждает данные о характеристиках новой видеокарты, но и говорит о её стоимости.

Известный инсайдер с псевдонимом momomo_us опубликовал спецификации двух видеокарт GeForce RTX 2060 в исполнении компании Manli, обнаруженные им на официальном сайте китайского производителя. Основные спецификации новинок приведены в таблице ниже:

Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

Что касается ценников, то наиболее масштабная утечка пришла от известной китайской торговой площадки Taobao. Некоторые из ретейлеров уже добавили в свой ассортимент видеокарты GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти в исполнении AIB-партнёров NVIDIA, причём с указанием розничных цен. Самой доступной является GeForce RTX 2060 в исполнении Colorful, которая оценена в 2599 юаней, что примерно равно $378. Следом идёт модель от Inno3D за примерно $408. В свою очередь, видеокарта Zotac GeForce RTX 2060 X-Gaming стоит $422, и, наконец, GIGABYTE GeForce RTX 2060 WindForce 2X оценена в $437.

Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

Также на Taobao обнаружились модели GeForce RTX 2060 с другими объёмами и типами памяти. Ранее уже появлялись слухи о том, что NVIDIA готовит версии новой видеокарты не только с памятью GDDR6, но и с GDDR5X. Также помимо версии на 6 Гбайт ожидаются версии с 3 и 4 Гбайт памяти. Согласно данным китайских продавцов, цены на эти новинки будут примерно такими:

  • GeForce RTX 2060 GDDR6 6 Гбайт — $393;
  • GeForce RTX 2060 GDDR5X 6 Гбайт — $291;
  • GeForce RTX 2060 GDDR6 4 Гбайт — $335;
  • GeForce RTX 2060 GDDR5X 4 Гбайт — $247;
  • GeForce RTX 2060 GDDR6 3 Гбайт — $291;
  • GeForce RTX 2060 GDDR5X 3 Гбайт — $230.
    Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой
Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой

В конце добавим, что видеокарта GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти в исполнении GIGABYTE была обнаружена в канадском интернет-магазине Canada Computers & Electronics по цене 529 канадских долларов, что примерно соответствует 395 долларам США. Получается, что реальная розничная цена GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт GDDR6 SDRAM может составить вовсе не $350, как предполагалось изначально, а все $400. Довольно дорогой средний сегмент получается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Против NVIDIA готовят коллективный судебный иск из-за падения криптовалютПротив NVIDIA готовят коллективный судебный иск из-за падения криптовалют
Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUSВодоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS
Стартап Amionx создал «предохранитель», который не даст аккумуляторам взорватьсяСтартап Amionx создал «предохранитель», который не даст аккумуляторам взорваться
Ретейлеры раскрыли характеристики процессора Core i5-9400F без встроенной графикиРетейлеры раскрыли характеристики процессора Core i5-9400F без встроенной графики
В HP придумали интеллектуальное зеркалоВ HP придумали интеллектуальное зеркало
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2019: ASUS показала игровой планшет ROG Mothership с GeForce RTX 2080 и весом 4.7 кгCES 2019: ASUS показала игровой планшет ROG Mothership с GeForce RTX 2080 и весом 4.7 кг
NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX Turing для ноутбуковNVIDIA представила видеокарты GeForce RTX Turing для ноутбуков
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349
Zotac готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком полного покрытияZotac готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком полного покрытия
MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгонаMSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона
Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320
Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждениеУскоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение
Lenovo случайно подтвердила существование видеокарты GeForce GTX 1160Lenovo случайно подтвердила существование видеокарты GeForce GTX 1160
NVIDIA не смогла сохранить в секрете внешний вид GeForce RTX 2060 Founders EditionNVIDIA не смогла сохранить в секрете внешний вид GeForce RTX 2060 Founders Edition
Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060
Последние новости
Подгружаем последние новости