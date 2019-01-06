ASUS Prime B365M-K: материнская плата для компактного ПК

Компания ASUS, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску материнскую плату Prime B365M-K для компьютеров на аппаратной платформе Intel .

Новинка соответствует типоразмеру Micro-ATX, благодаря чему подходит для формирования относительно компактных настольных систем и домашних мультимедийных центров.

Основой служит новый набор логики B365 Express. Допускается работа с процессорами Intel Coffee Lake в исполнении LGA 1151. Для модулей оперативной памяти DDR4-2666 предусмотрены два слота; объём ОЗУ может достигать 32 Гбайт.

Плата получила разъём PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя и два разъёма PCIe 3.0 x1 для дополнительных карт расширения. Накопители могут быть подключены к шести стандартным портам Serial ATA 3.0. Кроме того, есть коннектор М.2 для твердотельного модуля.

На планке с разъёмами можно обнаружить гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсы D-Sub и DVI для подключения дисплеев, четыре порта USB 3.0, два порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. Габариты материнской платы составляют 226 ? 185 мм.



