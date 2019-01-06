CES 2019: Мышь Padrone EasySMX Ring Mouse в виде кольца для пальца

Швейцарский стартап Padrone Design продемонстрирует в ходе выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США) весьма необычный компьютерный манипулятор под названием EasySMX Ring Mouse.

Новинка представляет собой специальное кольцо для ношения на пальце, призванное заменить традиционную мышь. Благодаря интегрированным сенсорам устройство распознаёт движения указательного и среднего пальцев и их постукивания по поверхности стола. За счёт этого имитируются перемещения указателя мыши, нажатия левой и правой кнопок, а также пролистывание страниц.

Питание обеспечивает аккумулятор, заряда которого, как утверждается, хватит на целый день работы. Подзарядка осуществляется беспроводным способом посредством специальной станции.

Для обмена данными с компьютером служит Bluetooth-подключение. Весит необычный манипулятор всего восемь граммов.

В настоящее время ведётся сбор средств на выпуск мыши-кольца EasySMX Ring Mouse. Сейчас цена составляет приблизительно 200 долларов США .



