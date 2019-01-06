CES 2019: Лэптопы и ноутбук-трансформер ASUS на базе Chrome OS

Компания ASUS в преддверии выставки потребительской электроники CES 2019 (Лас-Вегас, Невада, США) анонсировала новые портативные компьютеры под управлением операционной системы Chrome OS.

Дебютировали лэптопы Chromebook C204 (11,6 дюйма) и Chromebook C403 (14 дюймов), а также ноутбук-трансформер Chromebook Flip C214 (11,6 дюйма). Все устройства рассчитаны на образовательный сектор.

Разрешение экрана у новинок составляет 1366 ? 768 точек (формат HD). Модель Chromebook C204 может комплектоваться обычной или сенсорной панелью. У компьютера Chromebook Flip C214 сенсорный экран может вращаться на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в планшетном режиме.

Лэптоп Chromebook C204 несёт на борту процессор Intel Celeron N4000, до 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт и HD-камеру. Модель Chromebook C403 обладает аналогичными характеристиками, но использует чип Celeron N3350.

Ноутбук-трансформер Chromebook Flip C214 может комплектоваться процессором Celeron N4000/N4100, 8 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 64 Гбайт. Предусмотрены фронтальная HD-камера и тыльная камера на 8 Мп.

Все новинки наделены адаптерами Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 4.2, портами USB 3.0 Gen 1 Type-C и USB 3.0 Gen 1 Type-A, слотом microSD, стандартным аудиоразъёмом.

Продажи начнутся в ближайшее время, цена пока не уточняется.



