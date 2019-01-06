Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU увидят свет в 2020 году

Как сообщают источники, NVIDIA планирует заказывать производство своих 7-нм чипов будущего поколения не у традиционного партнёра, TSMC, а у компании Samsung. Утверждается, что такой выбор вызван тем, что Samsung в рамках 7-нм процесса сможет предложить EUV-литографию, которая позволит дополнительно снизить себестоимость производства. С другой стороны, это означает, что следующее за Turing поколение графических ускорителей увидит свет лишь в 2020 году.

Технология с нормами 7-нм уже не является чем-то новым для графического рынка. О выпуске первых GPU с применением таких норм объявила компания AMD, и графические карты, построенные на 7-нм процессорах Navi, должны появиться на рынке в течение 2019 года. NVIDIA же пока не торопится осваивать 7-нм нормы и продолжает довольствоваться 12-нм технологией, по которой печатаются чипы поколения Turing.

Теперь же в японской отраслевой прессе появились сообщения о том, что среди первых клиентов на новый 7-нм EUV-техпроцесс компании Samsung окажется не только IBM, но и NVIDIA. При этом Samsung обещает запустить опытный выпуск 7-нм изделий лишь во второй половине 2019 года со стартом массового производства в 2020 году. И это может значить, что следующее поколение чипов NVIDIA, известное под кодовым именем Ampere, выйдет не раньше, чем через год.

Сама NVIDIA никаких комментариев относительно смены производственного партнёра не делала, поэтому до недавних пор считалось, что Ampere будут выпускаться по классической 7-нм FinFET технологии на предприятиях TSMC. Однако появившиеся теперь сообщения о сотрудничестве с Samsung могут означать серьёзные перемены в стратегии компании. Похоже, что NVIDIA оказалась сильно недовольна слишком высокой стоимостью производства Turing: эти чипы получились чрезмерно большими и сложными. Переход же на 7-нм нормы вместе с переключением на EUV-литографию, которую предлагает Samsung, позволит уменьшить размеры кристаллов и упростить технологический процесс, что даст заметный выигрыш в себестоимости.

TSMC тоже планирует внедрять EUV-литографию, но лишь во втором поколении 7-нм процесса, и Samsung может предложить нужные NVIDIA условия раньше. Очевидно, это оказалось для NVIDIA решающим аргументом. К тому же у компании уже есть опыт размещения производства на фабриках Samsung: в частности, эта полупроводниковая кузница занималась выпуском 14-нм чипов GP107 для GeForce GTX 1050 и 1050 Ti.

Таким образом, можно сделать вывод, что NVIDIA не будет обновлять в 2019 году архитектуру своих графических ускорителей, а сосредоточится на расширении модельного ряда ускорителей Turing и, возможно, на параллельном выводе на рынок видеокарт Turing без поддержки RTX, которые могут получить наименования вида GTX 1600 или GTX 1100.



