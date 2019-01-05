Zotac готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком полного покрытия

Zotac готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком полного покрытия

Компания Zotac планирует в скором времени представить новую видеокарту под названием GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm, сообщает ресурс VideoCardz. Новинка, как и другие представители серии ArcticStorm, будет оснащена водоблоком полного покрытия.

Сообщается, что новая видеокарта должна быть представлена на выставке CES 2019, которая пройдёт уже на следующей неделе. Для новинки Zotac разработала совершенно новый дизайн водоблока, отличающийся агрессивным стилем и наличием настраиваемой RGB-подсветки с поддержкой системы управления Zotac Spectra 2.0. Также акриловая крышка водоблока декорирована металлическими пластинами. Основание водоблока выполнено из меди и защищено от коррозии слоем никеля. Оно, как водится, контактирует не только с GPU, но также с микросхемами памяти и силовыми элементами подсистемы питания.

Zotac готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm с водоблоком полного покрытия

ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm

Также стоит отметить, что видеокарта получит мощную подсистему питания, состоящую из 16+4 фаз. Количество разъёмов дополнительного питания не уточняется, но по меньшей мере здесь есть два, а возможно даже три 8-контактных коннектора. К сожалению, частота графического процессора Turing TU102, равно как и частота памяти GDDR6 не уточняются. Стоимость и дата начала продаж также пока что остаются секретом, однако уже на CES 2019 завеса тайны может быть приоткрыта.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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