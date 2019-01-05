MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

Компания MSI готовит к выпуску флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z. Её существование подтверждается появившимися в Сети фотографиями, а то, что снимков постепенно становится всё больше, может указывать на скорый дебют новинки.

Правда, в основном видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z попадает в объективы камер в «обнажённом» виде, то есть без системы охлаждения. Объясняется это тем, что фотографии нового графического ускорителя публикуют энтузиасты экстремального разгона, которые используют не штатную систему охлаждения, а ёмкости для жидкого азота.

MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

Данная видеокарта и создавалась с упором на экстремальный разгон, предусматривающий использование жидкого азота или гелия. Чего только стоит её подсистема питания, которая в совокупности насчитывает 19 фаз, а также три 8-контактных разъёма дополнительного питания. Получается, что в теории GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z способна потребить больше 500 Вт энергии. Самое то для экстремального разгона и достижения рекордных показателей.

MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

Собственно, один из опубликовавших фотографии энтузиастов с помощью жидкого азота смог заставить графический процессор Turing TU102 видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z работать с частотой 2475 МГц. Но судя по всему, это отнюдь не предел.

MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

К сожалению, фотографий системы охлаждения новинки нет, но скорее всего здесь будет использована крупный воздушный охладитель высотой в 2,5 или даже 3 слота расширения, который будет оснащён тремя вентиляторами. На самой печатной плате видна лишь металлическая пластина с тепловой трубкой, которая отвечает за дополнительное охлаждение силовых элементов подсистемы питания.

MSI готовит GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z с мощной подсистемой питания для экстремального разгона

Ожидается, что компания MSI может анонсировать видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z уже в рамках выставки CES 2019, которая начнётся на следующей неделе в Лас-Вегасе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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