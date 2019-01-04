В HP придумали интеллектуальное зеркало

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, рассекретила патентную документацию HP на «умное» зеркало.

Речь идёт о настенной панели с зеркальной поверхностью и интегрированным компьютером. Находящийся перед таким предметом интерьера человек сможет видеть своё отражение, а также сопутствующую информацию.

Для новинки предусмотрено наличие ряда сенсоров для биометрической идентификации пользователей. Распознав человека, система сможет выводить те или иные полезные данные — в зависимости от настроек профиля.

Отмечается, что часть или вся поверхность интеллектуального зеркала в зависимости от режима работы может быть превращена в компьютерный дисплей. Говорится о поддержке сенсорного управления.

Кроме того, система сможет отслеживать направление взгляда пользователя: это позволит реализовать средства бесконтактного взаимодействия.

Впрочем, пока НР лишь патентует предложенное решение. О сроках его коммерческой реализации ничего не сообщается.



