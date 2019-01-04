Портативный аккумулятор Xiaomi PowerBank 3: High Version мощностью 45 Вт позволит заряжать ноутбуки

Xiaomi сообщила о старте 11 января продаж нового портативного аккумулятора PowerBank 3: High Version, которым можно заряжать не только мобильные гаджеты, но и другие устройства, включая ноутбуки и игровую консоль Switch. Рекомендованная стоимость устройства составит $29.

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Xiaomi PowerBank 3: High Version имеет емкость 20 000 мАч и поддерживает двунаправленную быструю зарядку с мощностью 45 Вт, а также одновременную зарядку внутреннего аккумулятора и внешнего устройства.

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Поддерживается одновременная зарядка до 3 устройств. От одного разъема USB-A – в режимах 5 В с силой тока 2,4 А, 9 В с 2 А или 12 В с 1,5 А, при использовании двух USB-A – 5 В с 3А, а третье – от разъема USB-C при максимальной мощности 45 Вт. При использовании зарядного устройства на 10 Вт, время полной зарядки портативного аккумулятора составляет 11 часов, а на 45 Вт – 4,5 часа.


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