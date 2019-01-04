Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой

Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой

ADATA Technology рассказала о том, какие продукты будут представлены на стенде компании в рамках грядущей выставки потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Посетители мероприятия, в частности, смогут увидеть твердотельные (SSD) накопители, выполненные в форм-факторе M.2 2280. Речь идёт о решениях XPG Gammix S11 Pro и SX8200 Pro.

Кроме того, будут показаны внешние накопители. Это, к примеру, портативное твердотельное устройство ADATA SE800, оборудованное симметричным портом USB Type-C. Скорость передачи данных достигает 1000 Мбайт/с. Будет также представлен внешний жёсткий диск ADATA HC770, особенностью которого является встроенная RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков.

Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой

Посетители CES 2019 смогут увидеть модули оперативной памяти XPG Spectrix D80 DDR4, функционирующие на частоте до 4933 МГц. Эти изделия оснащены многоцветной подсветкой и гибридной системой охлаждения.

Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой

ADATA продемонстрирует новую механическую клавиатуру XPG Mechanical Gaming Keyboard для любителей игр. Она оснащена переключателями Cherry MX Green, рассчитанными на 50 млн срабатываний. Предусмотрена подсветка с 18 режимами работы.

Наконец, упомянута гарнитура игрового класса XPG EMIX H30 SE Gaming Headset. Она поддерживает виртуальное звучание формата 7.1 и предлагает несколько режимов работы эквалайзера.

Новинки ADATA на CES 2019: накопители на любой вкус и модули ОЗУ с подсветкой


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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