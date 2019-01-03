Ретейлеры раскрыли характеристики процессора Core i5-9400F без встроенной графики

Процессоры Intel Core новой F-серии постепенно появляются в ассортименте всё большего числа онлайн-магазинов по всему миру. Впервые показавшись на витринах в скандинавском регионе, один из ожидаемых процессоров, Core i5-9400F, становится доступен для предзаказа и на других площадках. Например, сейчас его можно обнаружить в канадском филиале всемирно известного известного магазина Newegg.com. Благодаря этому нам стали известны подробности о технических характеристиках младшего представителя в семействе Coffee Lake Refresh, а также его стоимость.

Core i5-9400F обладает шестью физическими ядрами и поддержкой такого же количества вычислительных потоков. Базовая тактовая частота новинки составляет 2,9 ГГц, тогда как в режиме Turbo он может разгоняться до 4,1 ГГц. Процессор имеет 9 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, а вот встроенного графического ядра, как и ожидалось, у новинки нет. Тепловой пакет Core i5-9400F установлен в 65 Вт.

В 9000-й серии процессоров Core пока не существует модели Core i5-9400, которая являлась бы аналогом Core i5-9400F со встроенной графикой. Недорогой шестиядерник есть лишь в составе предыдущей 8000-й серии, это — Core i5-8400. От новинки он отличается чуть более низкими частотами 2,8/4,0 ГГц, а также наличием встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 630.

Кроме того, несколько разнятся и цены этих процессоров. Так, более старый Core i5-8400 с рекомендованной ценой $182 стоит в Канаде примерно $205 в пересчёте по актуальному курсу канадского доллара. В свою очередь Core i5-9400F на данный момент оценён в сумму порядка $220. В то же время чешский магазин SUNTECH Computer, где Core i5-9400F тоже доступен для предзаказа, предлагает его примерно за $235, включая НДС. Это позволяет предположить, что рекомендованная стоимость Core i5-9400F окажется в районе $200.

В любом случае, официальных подробностей, как и начала продаж процессоров Coffee Lake Refresh без встроенной графики, остаётся ждать совсем немного. Предполагается, что они будут представлены на мероприятии Intel в рамках выставки CES 2019, которое пройдёт 7 января.



