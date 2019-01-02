Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Компания Colorful Technology анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 2070 Neptune OC, рассчитанный на настольные компьютеры игрового класса.

«Сердце» видеокарты — процессор NVIDIA поколения Turing. Решение содержит 2304 ядра CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. У стандартных изделий базовая частота ядра чипа составляет 1410 МГц, частота в турбо-режиме — 1620 МГц. Память работает на частоте 14 ГГц.

Новинка Colorful имеет несколько особенностей. Так, за отвод тепла отвечает жидкостная система охлаждения: в её состав входит радиатор типоразмера 240 мм, обдувающийся двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Данное решение, как утверждается, обеспечивает высокую эффективность при небольшом уровне шума.

Кроме того, графический ускоритель может похвастаться разгоном: частота ядра чипа в турбо-режиме достигает 1815 МГц.

В компьютерном корпусе видеокарта займёт два слота расширения. На интерфейсной планке расположены коннектор HDMI, три разъёма DisplayPort и симметричный порт USB Type-C.

Информации о сроках начала продаж модели Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC и ориентировочной цене пока нет.



