Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Компания Colorful Technology анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 2070 Neptune OC, рассчитанный на настольные компьютеры игрового класса.

«Сердце» видеокарты — процессор NVIDIA поколения Turing. Решение содержит 2304 ядра CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. У стандартных изделий базовая частота ядра чипа составляет 1410 МГц, частота в турбо-режиме — 1620 МГц. Память работает на частоте 14 ГГц.

Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Новинка Colorful имеет несколько особенностей. Так, за отвод тепла отвечает жидкостная система охлаждения: в её состав входит радиатор типоразмера 240 мм, обдувающийся двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Данное решение, как утверждается, обеспечивает высокую эффективность при небольшом уровне шума.

Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Кроме того, графический ускоритель может похвастаться разгоном: частота ядра чипа в турбо-режиме достигает 1815 МГц.

В компьютерном корпусе видеокарта займёт два слота расширения. На интерфейсной планке расположены коннектор HDMI, три разъёма DisplayPort и симметричный порт USB Type-C.

Ускоритель Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC получил жидкостное охлаждение

Информации о сроках начала продаж модели Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC и ориентировочной цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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