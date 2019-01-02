Стартап Amionx создал «предохранитель», который не даст аккумуляторам взорваться

В большинстве случаев литий-ионные аккумуляторы безопасны. Но если аккумулятор перезаряжается или возникает внутреннее короткое замыкание, он может загореться и взорваться. И случается это довольно часто, что в свою очередь причиняет вред пользователям и вызывает неприятности у производителей. Благодаря калифорнийскому стартапу Amionx в будущем аккумуляторы станут более безопасными.

Amionx запатентовал технологию под названием SafeCore, которая снизит вероятность взрыва или возгорания батареи из-за перегрева. В основе технологии лежит «недорогой и широко доступный» ультратонкий материал (толщиной от 1 до 5 микрометров, тоньше человеческого волоса). Слой такого материала прокладывается между каждым электродом аккумулятора и соответствующим ему токосъемником. Состав ультратонкого материала не раскрывается.

При повышении напряжения или температуры внутри аккумулятора, материал быстро разлагается и создает воздушный зазор, который сокращает поток электроэнергии. При этом электроны больше не могут легко проходить от электрода к его токосъёмнику и перемещаться на другую сторону.

Как утверждает производитель, технология SafeCore не только защитит аккумуляторы от перегрева и возгорания, но и продлит их срок службы. Минус новой технологии – снижение ёмкости батареи на 1-3%.

После лицензирования SafeCore, Amionx выпустит новую технологию для коммерческого использования. Случится это в конце нынешнего года. SafeCore будет широко использоваться в автомобильной отрасли и в домашних системах хранения электроэнергии.