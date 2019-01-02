Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS

Компания Thermaltake анонсировала водоблок Pacific V-RTX 2070 Plus (ASUS ROG), оснащённый многоцветной RGB-подсветкой.

Решение предназначено для графических ускорителей ASUS ROG Strix семейства GeForce RTX 2070. Это, в частности, видеокарты игрового уровня ROG Strix RTX 2070 8G Gaming, A8G Gaming и O8G Gaming.

Конструкция водоблока включает медное никелированное основание. Решение эффективно отводит тепло от графического процессора, чипов памяти и цепей питания.

Внутренняя структура основана на микроканалах шириной 0,5 мм. Для защиты тыльной стороны платы видеоадаптера имеется специальная алюминиевая пластина толщиной 4 мм.

Встроенная подсветка с 12 светодиодами позволяет воспроизводить до 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно с помощью фирменного приложения TT RGB Plus. Говорится о совместимости с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и AsRock Polychrome.

Габариты водоблока составляют 22,6 ? 149 ? 286 мм. Используются фитинги типоразмера G1/4. Информации о цене новинки пока нет.



