Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS

Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS

Компания Thermaltake анонсировала водоблок Pacific V-RTX 2070 Plus (ASUS ROG), оснащённый многоцветной RGB-подсветкой.

Решение предназначено для графических ускорителей ASUS ROG Strix семейства GeForce RTX 2070. Это, в частности, видеокарты игрового уровня ROG Strix RTX 2070 8G Gaming, A8G Gaming и O8G Gaming.

Конструкция водоблока включает медное никелированное основание. Решение эффективно отводит тепло от графического процессора, чипов памяти и цепей питания.

Внутренняя структура основана на микроканалах шириной 0,5 мм. Для защиты тыльной стороны платы видеоадаптера имеется специальная алюминиевая пластина толщиной 4 мм.

Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS

Встроенная подсветка с 12 светодиодами позволяет воспроизводить до 16,8 млн цветовых оттенков. Управлять работой подсветки можно с помощью фирменного приложения TT RGB Plus. Говорится о совместимости с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и AsRock Polychrome.

Водоблок Thermaltake Pacific V-RTX 2070 Plus рассчитан на видеокарты ASUS

Габариты водоблока составляют 22,6 ? 149 ? 286 мм. Используются фитинги типоразмера G1/4. Информации о цене новинки пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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