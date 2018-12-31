Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

Компания Deepcool пополнила продуктовое семейство Gamer Storm компьютерным корпусом New Ark 90MC для мощной игровой станции.

Выпущенное решение изначально оборудовано системой жидкостного охлаждения (СЖО) Captain Series с радиатором формата 280 мм. Оснащение также включает четыре 140-миллиметровых вентилятора с многоцветной подсветкой: три кулера установлены в боковой части, ещё один — сзади.

Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

Габариты корпуса составляют 530 ? 232 ? 545,5 мм. Он выполнен в чёрном цвете, а в боковой части, спереди и сверху установлены панели из закалённого стекла.

Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

Допускается применение материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Слоты расширения выполнены по схеме 8+2, благодаря чему возможно вертикальное размещение графического ускорителя. Кстати, длина видеокарты может достигать 400 мм.

Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

Система может быть оборудована тремя накопителями в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё тремя 2,5-дюймовыми устройствами хранения данных. Ограничение по длине блока питания — 200 мм.

Корпус Gamer Storm New Ark 90MC оснащён СЖО

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Весит изделие 14,34 килограмма. Информации о цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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