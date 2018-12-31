Cougar Puri RGB: механическая клавиатура для киберспортсменов
Компания Cougar анонсировала новую клавиатуру игрового класса: модель под названием Puri RGB относится к механическому типу.
Изделие ориентировано на киберспортсменов, которые часто переезжают с места на место — скажем, для участия в соревнованиях. Клавиатура получила крышку с магнитным креплением, обеспечивающую защиту от влаги и ударов. Съёмный USB-кабель повышает удобство транспортировки.
Новинка, как утверждается, подходят для пользователей, увлекающихся стратегиями в реальном времени (RTS), массовыми многопользовательскими ролевыми онлайн-играми (MMORPG), шутерами от первого лица (FPS) и многопользовательскими онлайн-сражениями на арене (MOBA).
Реализована многоцветная RGB-подсветка с поддержкой большого количества эффектов. В верхней правой части предусмотрены дополнительные мультимедийные кнопки управления.
Частота опроса достигает 1000 Гц. Функция N-Key Rollover обеспечивает возможность распознавания большого количества одновременно нажатых клавиш. Габариты составляют 150 ? 460 ? 40 мм, вес — 1,4 кг.
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