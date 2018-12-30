В Samsung запатентован телевизор со скручивающимся экраном

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании Samsung патент на весьма любопытную разработку: документ носит название «Устройство со скручивающимся экраном» (Rollable display device).

Речь идёт о телевизоре с гибким дисплеем. Этот экран может прятаться внутри вертикальных модулей в левой и правой частях (см. иллюстрации).

В сложенном состоянии телевизор выглядит как некий блок на подставке. Раздвинув левый и правый модули, можно получить полноценную телевизионную панель.

В патенте говорится, что скручивающийся экран может быть выполнен с использованием различных технологий. Это, к примеру, может быть дисплей на основе органических светодиодов (OLED) или на основе электронной бумаги.

Заявка на патент была подана ещё в августе 2017 года, но зарегистрировано изобретение только сейчас. Не исключено, что Samsung продемонстрирует прототипы телевизоров с предложенной конструкцией в январе на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Кстати, нужно отметить, что на мероприятии CES 2019 скручивающийся телевизор намерен показать другой южнокорейский производитель — компания LG.



