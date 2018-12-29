Lenovo случайно подтвердила существование видеокарты GeForce GTX 1160

Судя по всему, компания NVIDIA всё же действительно планирует выпустить видеокарты GeForce GTX 11-й серии. И что интересно, планы эти появились уже довольно давно, однако ранее им не придали большого значения.

Для начала напомним, что до официально анонса видеокарт на базе Turing не было точно понимания, как именно будет называться новая серия видеокарт. Часть слухов указывала на появление в ассортименте 11-й серии ускорителей GeForce, тогда как другая часть — на то, что новинки будут отнесены к 20-й серии. Позднее NVIDIA всё же остановилась на использовании наименований GeForce RTX 20xx, и все посчитали, что слухи о подготовке видеокарт GeForce GTX 11-й серии были ошибочны. Но что, если NVIDIA на самом деле готовила сразу два семейства продуктов?

Не так давно вновь возникли разговоры о том, будто бы компания NVIDIA всё же готовит видеокарты GeForce GTX 11xx. И теперь компания Lenovo прямо подтвердила существование данной серии видеокарт, указав графический ускоритель GeForce GTX 1160 в версиях с 3 и 6 Гбайт памяти в спецификациях ноутбуков Lenovo Legion Y530 и Legion Y7000P.

И в действительности данная информация отнюдь не нова. О том, что ноутбук Legion Y530 будет доступен в версии с видеокартой GeForce GTX 1160, мы впервые узнали ещё в июне текущего года. Тогда об этом ресурс сообщал ресурс LaptopMedia, правда, каких-либо подтверждений этим словам не было. Теперь же сомневаться в этой информации нет никаких причин, так как она была опубликована на официальном сайте Lenovo. Поэтому как минимум в мобильных компьютерах видеокарты GeForce GTX 11xx должны появиться.

На данный момент сложно сказать, что будут представлять собой графические ускорители GeForce GTX 11-й серии. Предполагается, что в эту серию войдут модели на основе GPU поколения Turing, лишённые поддержки трассировки лучей в реальном времени. При этом существует теория, что данная серия появится только в мобильном сегменте, наподобие GeForce 800M. Но также можно выдвинуть и иную версию, что видеокарты GeForce GTX 11-й серии будут существовать и в десктопном исполнении, но будут доступны лишь OEM-производителям, и пользователи смогут их получить только в готовых ПК.



