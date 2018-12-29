NVIDIA не смогла сохранить в секрете внешний вид GeForce RTX 2060 Founders Edition

Компания NVIDIA проведёт 6 января в рамках выставки CES 2019 мероприятие, на котором, как стало известно, будет официально представлен графический ускоритель GeForce RTX 2060. Но, опережая развитие событий, ресурс VideoCardz опубликовал фотографии новой видеокарты в эталонном исполнении Founders Edition уже сегодня.

Внешне новинка полностью копирует старшую видеокарту GeForce RTX 2070 в эталонном исполнении Founders Edition. Здесь также использована привычная система охлаждения с двумя вентиляторами и усиливающей пластиной на тыльной стороне печатной платы.

Для дополнительного питания видеокарты на одном из её торцов имеется один 8-контактный разъём PCIe Power. Для вывода изображения на противоположном торце имеется два порта DisplayPort, и по одному HDMI, DVI-I и Virtual Link в виде USB Type-C.

По неподтверждённым данным видеокарта GeForce RTX 2060 предложит 1920 ядер CUDA, 240 тензорных ядер и 30 RT-ядер для трассировки лучей. Тактовая частота GPU составит 1365/1680 МГц. Ускоритель получит 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 с частотой 1750 МГц (14 Гбит/с на контакт) и с 192-битной шиной. Видеокарта GeForce RTX 2060 должна поступить в продажу 15 января, а её ориентировочная стоимость может составить от $300 до $400.



