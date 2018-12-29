Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060

Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060

Похоже, астрологи объявили неделю слухов о новых видеокартах NVIDIA, и количество неофициальной информации о них удвоилось. Очередной утечкой о новой GeForce RTX 2060 поделился французский ресурс Cowcotland, который обнаружил новинку в ассортименте одного из вьетнамских интернет-магазинов.

Азиатский продавец добавил на свой сайт видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC. Приведённая в описании карты информация подтвердила некоторые характеристики новой видеокарты, а также её дату выхода. Магазин обещает начать продажи новинки 15 января 2019 года. И эта дата уже фигурировала в других утечках.

Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060

А вот от своих собственных источников мы узнали, что анонс видеокарт GeForce RTX 2060 состоится немного раньше — 6 января наступающего года. Где-то между анонсом и релизом новые видеокарты поступят и обозревателям, которые смогут подготовить обзоры новинок. К сожалению, на данный момент их дата публикации не уточняется.

Подтвердилось и то, что GeForce RTX 2060 будет построена на 12-нм графическом процессоре Turing TU106 в версии с 1920 активными ядрами CUDA. Компанию данному GPU составят 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.

Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060

Turing TU106-400-A1 — основа GeForce RTX 2070

По утверждению вьетнамского магазина, рекомендованная стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC составит $399. Но данная видеокарта относится к числу более продвинутых решений, которые обычно стоят дороже. Поэтому цена наиболее простых и доступных версий GeForce RTX 2060 скорее всего будет находиться в интервале $300–350.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba MemoryToshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory
На CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RXНа CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RX
Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600
Выяснились характеристики мобильных GeForce RTX: частоты выше, чем у настольных версийВыяснились характеристики мобильных GeForce RTX: частоты выше, чем у настольных версий
Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на PascalАвтоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA готовит сразу несколько версий GeForce RTX 2060NVIDIA готовит сразу несколько версий GeForce RTX 2060
Выяснились характеристики мобильных GeForce RTX: частоты выше, чем у настольных версийВыяснились характеристики мобильных GeForce RTX: частоты выше, чем у настольных версий
Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 2050 станет на 36% быстрее, чем GTX 1050Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 2050 станет на 36% быстрее, чем GTX 1050
На CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RXНа CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RX
Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G подходит для компактных системВидеокарта MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G подходит для компактных систем
Видеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгонВидеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгон
Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250
Aqua Computer Kryographics Next: водоблоки полного покрытия для GeForce RTX 2080 и RTX 2080 TiAqua Computer Kryographics Next: водоблоки полного покрытия для GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti
EVGA готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N Edition для оверклокеровEVGA готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti K|NGP|N Edition для оверклокеров
Zotac назвала ошибкой информацию о GeForce GTX 1070 с памятью GDDR5XZotac назвала ошибкой информацию о GeForce GTX 1070 с памятью GDDR5X
Последние новости
Подгружаем последние новости