Выяснилась стоимость и дата выхода видеокарты GeForce RTX 2060

Похоже, астрологи объявили неделю слухов о новых видеокартах NVIDIA, и количество неофициальной информации о них удвоилось. Очередной утечкой о новой GeForce RTX 2060 поделился французский ресурс Cowcotland, который обнаружил новинку в ассортименте одного из вьетнамских интернет-магазинов.

Азиатский продавец добавил на свой сайт видеокарту ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC. Приведённая в описании карты информация подтвердила некоторые характеристики новой видеокарты, а также её дату выхода. Магазин обещает начать продажи новинки 15 января 2019 года. И эта дата уже фигурировала в других утечках.

А вот от своих собственных источников мы узнали, что анонс видеокарт GeForce RTX 2060 состоится немного раньше — 6 января наступающего года. Где-то между анонсом и релизом новые видеокарты поступят и обозревателям, которые смогут подготовить обзоры новинок. К сожалению, на данный момент их дата публикации не уточняется.

Подтвердилось и то, что GeForce RTX 2060 будет построена на 12-нм графическом процессоре Turing TU106 в версии с 1920 активными ядрами CUDA. Компанию данному GPU составят 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.

Turing TU106-400-A1 — основа GeForce RTX 2070

По утверждению вьетнамского магазина, рекомендованная стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC составит $399. Но данная видеокарта относится к числу более продвинутых решений, которые обычно стоят дороже. Поэтому цена наиболее простых и доступных версий GeForce RTX 2060 скорее всего будет находиться в интервале $300–350.



