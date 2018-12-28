Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal

Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal

Технология автоматического разгона OC Scanner была представлена компанией NVIDIA вместе с новым поколением видеокарт на графических процессорах Turing, однако теперь её смогут использовать и обладатели видеокарт NVIDIA GeForce GTX 10-й серии на базе GPU Pascal.

Последняя бета-версия популярной утилиты для разгона MSI Afterburner (v4.6.0 beta 10) получила обновлённый OC Scanner API, который и обеспечил поддержку видеокарт предыдущего поколения. То есть теперь автоматически разогнать можно любую видеокарту NVIDIA последних двух поколений, в то время как ранее данная технология работала исключительно с видеокартами GeForce RTX на графических процессорах Turing.

Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal

Напомним, что технология NVIDIA OC Scanner автоматически подбирает максимальную стабильную частоту для графического процессора. Для этого частота GPU постепенно наращивается, и проводится стресс-тест для определения стабильности. В итоге находится наиболее высокая частота, при которой система может работать без сбоев. Весь процесс занимает около 20 минут, и, по словам разработчиков, этого достаточно, чтобы гарантировать стабильность системы в 99 % игр.

Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal

Конечно, вручную наверняка получится добиться более высоких тактовых частот на той или иной видеокарте, чем с помощью OC Scanner. Однако новая технология определённо поможет начинающим оверклокерам, а также тем пользователям, которые опасаются негативных последствий ручного разгона.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba MemoryToshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory
На CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RXНа CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RX
Razer представила для консоли Xbox One клавиатуру и мышь за $250Razer представила для консоли Xbox One клавиатуру и мышь за $250
Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600
ARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой AlexaARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой Alexa
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA готовит сразу несколько версий GeForce RTX 2060NVIDIA готовит сразу несколько версий GeForce RTX 2060
Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 2050 станет на 36% быстрее, чем GTX 1050Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 2050 станет на 36% быстрее, чем GTX 1050
AMD теперь «плечом к плечу» с NVIDIA и Intel в индексе NASDAQ-100AMD теперь «плечом к плечу» с NVIDIA и Intel в индексе NASDAQ-100
Разогнанная NVIDIA Titan RTX смогла набрать более 41 000 баллов в 3DMark Fire StrikeРазогнанная NVIDIA Titan RTX смогла набрать более 41 000 баллов в 3DMark Fire Strike
Видеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгонВидеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгон
Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250
NVIDIA начала продажи модуля Jetson AGX Xavier для роботов за $1100NVIDIA начала продажи модуля Jetson AGX Xavier для роботов за $1100
NVIDIA представила видеокарту Titan RTX с 24 ГБ памяти за $2500NVIDIA представила видеокарту Titan RTX с 24 ГБ памяти за $2500
NVIDIA начинает продвижение 12-Гбайт монстра TITAN RTXNVIDIA начинает продвижение 12-Гбайт монстра TITAN RTX
Процессор AMD Athlon 200GE всё-таки поддаётся разгонуПроцессор AMD Athlon 200GE всё-таки поддаётся разгону
Последние новости
Подгружаем последние новости