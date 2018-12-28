Автоматический разгон с NVIDIA OC Scanner теперь доступен и на Pascal

Технология автоматического разгона OC Scanner была представлена компанией NVIDIA вместе с новым поколением видеокарт на графических процессорах Turing, однако теперь её смогут использовать и обладатели видеокарт NVIDIA GeForce GTX 10-й серии на базе GPU Pascal.

Последняя бета-версия популярной утилиты для разгона MSI Afterburner (v4.6.0 beta 10) получила обновлённый OC Scanner API, который и обеспечил поддержку видеокарт предыдущего поколения. То есть теперь автоматически разогнать можно любую видеокарту NVIDIA последних двух поколений, в то время как ранее данная технология работала исключительно с видеокартами GeForce RTX на графических процессорах Turing.

Напомним, что технология NVIDIA OC Scanner автоматически подбирает максимальную стабильную частоту для графического процессора. Для этого частота GPU постепенно наращивается, и проводится стресс-тест для определения стабильности. В итоге находится наиболее высокая частота, при которой система может работать без сбоев. Весь процесс занимает около 20 минут, и, по словам разработчиков, этого достаточно, чтобы гарантировать стабильность системы в 99 % игр.

Конечно, вручную наверняка получится добиться более высоких тактовых частот на той или иной видеокарте, чем с помощью OC Scanner. Однако новая технология определённо поможет начинающим оверклокерам, а также тем пользователям, которые опасаются негативных последствий ручного разгона.



