Выяснились характеристики мобильных GeForce RTX: частоты выше, чем у настольных версий

До официального запуска нового поколения мобильных видеокарт NVIDIA остаётся всё меньше времени, а потому подробностей о них становится всё больше. Очередная утечка пришла от китайского производителя ноутбуков CJSCOPE, который не только упомянул мобильные видеокарты GeForce RTX в описании своих новых продуктов, но и раскрыл подробности о характеристиках готовящихся графических ускорителей.

Китайский производитель предлагает новые видеокарты сразу в двух ноутбуках серии Xijie Lion. Они относятся к тому типу мобильных компьютеров, которые частично оснащены «железом» для настольных систем, и соответственно обладают отнюдь не маленькими габаритами. Новинки построены на материнской плате на чипсете Intel Z370 с процессорным разъёмом под десктопные процессоры Intel вплоть до Core i9-9900K, в которую могут устанавливаться мобильные видеокарты NVIDIA в исполнении MXM вплоть до GeForce RTX 2080.

Отметим что видеокарты в форм-факторе MXM, то есть выполненные на отдельной печатной плате, а не распаянные на материнской плате ноутбука, очевидно, будут отличаться более высокой производительностью, чем их версии Max-Q. Также нужно иметь в виду внимание, что китайский производитель предлагает разогнанные (ОС) версии MXM-видеокарт, и возможно, в массовых изделиях их частоты будут ниже.

Самой старшей мобильной видеокартой NVIDIA нового поколения для ноутбуков станет GeForce RTX 2080. Она будет построена на графическом процессоре Turing с 2944 ядрами CUDA и получит 8 Гбайт памяти GDDR6 c 256-битным интерфейсом. Настольная версия GeForce RTX 2080 обладает такими же спецификациями. При этом тактовая частота GPU мобильной GeForce RTX 2080 составляют 1515/1847 МГц, что слегка выше показателей настольной версии. Производитель ноутбуков также отмечает возможность разгона до 1860 МГц и более. Что же касается частоты памяти, то она заявлена на уровне 1750 МГц (эффективная частота — 14 ГГц).

К сожалению, производитель не уточняет уровень TDP новых видеокарт. Но с учётом того, что мобильная GeForce RTX 2080 построена на том же графическом процессоре TU104, что и настольная версия, и даже обладает более высокой Boost-частотой, то можно ожидать уровня TDP близкого к отметке в 200 Вт. Это, в свою очередь, потребует мощной подсистемы питания на плате MXM и увеличит стоимость видеокарты.

Видеокарта GeForce RTX 2070 в версии MXM тоже похожа на свою настольную «сестру». В ней использован чип Turing TU106 с 2340 ядрами CUDA, который дополняют 8 Гбайт памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит/с на контакт и 256-битной шиной. Базовая тактовая частота GPU как и у настольной версии составит 1410 МГц, а вот Boost-частота снова заявляется выше — 1740 МГц. TDP этой видеокарты ориентировочно составит 150 Вт.

Наконец, китайский производитель упоминает и видеокарту GeForce RTX 2060. И представленная здесь информация выглядит несколько неожиданно. Для мобильной GeForce RTX 2060 в исполнении MXM указано наличие 1536 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6. Однако настольная версия GeForce RTX 2060, если верить прежним слухам, будет построена на GPU Turing TU106 с 1920 ядрами CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6.

Возможно, прежние слухи оказались неверны, или же в случае с GeForce RTX 2060 мобильная и настольная версии всё же будут отличаться по конфигурации. Ранее видеокарты GeForce GTX *60 обладали вдвое меньшим числом CUDA-ядер, нежели видеокарты GeForce GTX *80. Так, у GeForce GTX 960 было 1024 ядра, тогда как у GeForce GTX 980 — 2048 ядер; а у видеокарт GeForce GTX 1060 и GTX 1080 было 1280 и 2560 CUDA-ядер соответственно. Поэтому у GeForce RTX 2060 логично ожидать именно 1920 ядер CUDA. Но по-видимому, так будет только у настольной версии.

Как бы то ни было, для GeForce RTX 2060 в исполнении MXM указана базовая тактовая частота графического процессора в 1320 МГц, тогда как в режиме Boost она может достигать 1620 МГц. Память обладает пропускной способностью в 14 Гбит/с на контакт и подключена по 192-битной шине. TDP данной видеокарты ожидается на уровне 100–120 Вт.

Кстати, именно для мобильной GeForce RTX 2060 указана и дата выхода — 15 января 2019 года. Это подтверждает имеющуюся информацию о том, что NVIDIA представит свои новые мобильные видеокарты на базе Turing в рамках выставки CES 2019 в воскресенье, 6 января 2019 года.



