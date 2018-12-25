На CES 2019 будут представлены процессоры AMD Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RX

Ещё в октябре этого года компания AMD объявила, что её генеральный директор, Лиза Су (Lisa Su), выступит на выставке CES 2019 в начале следующего года с программной речью. Теперь же появились сведения, что глава AMD на выставке анонсирует целую плеяду свежих продуктов: традиционные и гибридные процессоры Ryzen 3000-й серии, а также новые потребительские видеокарты класса Radeon. По крайней мере, так утверждает сайт Wccftech.

К сожалению, на данный момент о грядущих новинках AMD известно не слишком много. Наверняка можно сказать лишь то, что традиционные центральные процессоры Ryzen 3000 будут построены на архитектуре Zen 2, а для их производства будет применяться 7-нм техпроцесс. Во всяком случае, это утверждение будет справедливо для старших моделей, тогда как младшие могут остаться на нынешней архитектуре Zen+ и 12-нм техпроцессе.

По слухам, процессоры Ryzen 3000 смогут предложить до 16 ядер, но на наш взгляд, это маловероятно. Но новинки всё равно смогут обеспечить ощутимый прирост производительности по сравнению с актуальными Ryzen 2000 как минимум за счёт перехода на 7-нм техпроцесс и возросших частот. Кроме того, вместе с новыми Ryzen выйдет и новый чипсет AMD X570, однако процессоры по-прежнему будут выполнены в корпусе Socket AM4 и должны сохранить совместимость с актуальными платами.

Что касается гибридных процессоров Ryzen 3000, которые относятся к семейству Picasso, то о них мы в основном знаем из слухов и утечек относительно моделей Ryzen 3000U для ноутбуков. По имеющимся данным складывается впечатление, что такие процессоры скорее будут обладать ядрами Zen+ и встроенными графическими ускорителями Vega. Как и актуальные APU семейства Raven Ridge, будущие новинки предложат до четырёх ядер с восемью потоками. Встроенная графика вряд ли станет ощутимо мощнее, только если за счёт увеличения частоты, но не числа вычислительных блоков.

А вот решение AMD представить новые видеокарты выглядит весьма неожиданно. Выход видеокарт на базе Navi ожидается только во второй половинке 2019 года, поэтому анонсировать их в январе попросту рано. Следовательно, AMD скорее всего решилась выпустить потребительские графические ускорители на 7-нм графическом процессоре Vega. В серию Vega II могут войти видеокарты верхнего ценового сегмента, однако о том, что они смогут предложить пользователям и по какой цене, говорить пока рано.

Таким образом, выставка CES 2019 обещает стать действительно насыщенной интересной с точки зрения анонсов новых продуктов. Напомним, помимо процессоров и видеокарт AMD на выставке CES 2019 ожидается анонс новых видеокарт NVIDIA на графических процессорах Turing. Среди них должны быть как настольные модели среднего уровня, вроде GeForce RTX 2060 и GTX 2050, так и семейство мобильных решений. Анонсирует на CES 2019 новые модификации процессоров Core девятой серии и компания Intel .



