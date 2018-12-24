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Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600 Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент портативных компьютеров, анонсировав новую модель Mi Notebook Air: лэптоп оснащён дисплеем размером 12,5 дюйма по диагонали. Экран соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Новинка может похвастаться узкими рамками. Ноутбук оснащается процессором Intel Core i5, но точная модель чипа не называется. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль вместимостью 256 Гбайт. Портативный компьютер выполнен в корпусе толщиной 12,9 миллиметра. Весит устройство приблизительно 1,07 килограмма. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11,5 часа. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C с поддержкой быстрой подзарядки. Ноутбук функционирует под управлением операционной системы Windows 10. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 580 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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