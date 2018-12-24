Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600

Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5″ дисплеем стоит менее $600

Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент портативных компьютеров, анонсировав новую модель Mi Notebook Air: лэптоп оснащён дисплеем размером 12,5 дюйма по диагонали.

Экран соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Новинка может похвастаться узкими рамками.

Ноутбук оснащается процессором Intel Core i5, но точная модель чипа не называется. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль вместимостью 256 Гбайт.

Портативный компьютер выполнен в корпусе толщиной 12,9 миллиметра. Весит устройство приблизительно 1,07 килограмма.

Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5″ дисплеем стоит менее 0

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 11,5 часа. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C с поддержкой быстрой подзарядки.

Ноутбук функционирует под управлением операционной системы Windows 10. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 580 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba MemoryToshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory
Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250Обнаружилось упоминание мобильной видеокарты NVIDIA GeForce MX250
Huawei представила обновленные ноутбуки MateBook 13 на базе Intel Whiskey LakeHuawei представила обновленные ноутбуки MateBook 13 на базе Intel Whiskey Lake
В 2019 году оперативная и флеш-память ощутимо подешевеютВ 2019 году оперативная и флеш-память ощутимо подешевеют
Видеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгонВидеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G получила заводской разгон
Блок рекламы


Похожие новости
GPD MicroPC: мини-ноутбук с 6? дисплеем и процессором Intel Gemini LakeGPD MicroPC: мини-ноутбук с 6? дисплеем и процессором Intel Gemini Lake
Samsung анонсировала ноутбук Notebook 9 Pen с 15-дюймовым дисплеем и обновлённым стилусом S PenSamsung анонсировала ноутбук Notebook 9 Pen с 15-дюймовым дисплеем и обновлённым стилусом S Pen
ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275
Толщина ноутбука LG Gram 17 составляет менее 18 ммТолщина ноутбука LG Gram 17 составляет менее 18 мм
В семейство ноутбуков LG Gram 2019 войдут трансформер и 17-дюймовый лэптопВ семейство ноутбуков LG Gram 2019 войдут трансформер и 17-дюймовый лэптоп
Xiaomi начнет выпуск игровых наушников Black SharkXiaomi начнет выпуск игровых наушников Black Shark
Xiaomi наладит выпуск игровых гарнитур под брендом Black SharkXiaomi наладит выпуск игровых гарнитур под брендом Black Shark
Xiaomi выпустит роутер со слотом для SIM-картыXiaomi выпустит роутер со слотом для SIM-карты
Новые 27-дюймовые игровые мониторы Acer получили время отклика менее 1 мсНовые 27-дюймовые игровые мониторы Acer получили время отклика менее 1 мс
Xiaomi заподозрили в разработке собственной модели букридера «Kindle»Xiaomi заподозрили в разработке собственной модели букридера «Kindle»
Последние новости
Подгружаем последние новости