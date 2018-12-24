Рынок смарт-динамиков в регионе EMEA демонстрирует взрывной рост

Исследование, проведённое специалистами компании International Data Corporation (IDC), говорит о том, что спрос на динамики с интеллектуальным голосовым ассистентом стремительно растёт.

IDC проанализировала рынок региона EMEA, в который входят Европа, включая РоSSию, Ближний Восток и Африка. Отмечается, что в третьей четверти текущего года здесь было реализовано более 3,3 млн смарт-колонок. Рост в годовом исчислении составил внушительные 116,7 %. Ключевыми игроками в настоящее время являются Amazon и Google .

По итогам 2018 года в целом, полагают аналитики, объём рынка «умных» динамиков в регионе ЕМЕА достигнет 17,7 млн единиц. В 2022 году этот показатель, как ожидается, составит 45,0 млн штук.

LG

Если рассматривать весь рынок смарт-устройств для дома, то его объём в третьем квартале 2018-го составил 23,6 млн единиц. Эти данные учитывают поставки «умных» телевизоров, медиа-адаптеров, «умных» дверных замков, камер наблюдения, различных смарт-сенсоров, термостатов, интеллектуальных осветительных приборов и пр.

В 2018 году объём рынка домашних смарт-устройств, по прогнозам IDC, достигнет 105,5 млн штук. В 2022-м поставки возрастут до 193,2 млн единиц, полагают аналитики.



