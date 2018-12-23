Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory

Перепроизводство на рынке флеш-памяти NAND уже снизило контрактные цены на эту продукцию на 10 % за прошедший квартал и грозится дальше обрушивать цены на флеш и SSD в течение всего следующего года. В связи с этим и по другим вопросам журналисты Reuters обратились за разъяснением к генеральному директору корпорации Toshiba.

Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory

Директор Toshiba Corp Нобуаки Куруматами (Nobuaki Kurumatani, REUTERS/Issei Kato)

Как известно, Toshiba не стала целиком избавляться от подразделения Toshiba Memory по производству памяти NAND-флеш (3D NAND). Более того, Toshiba реинвестировала в подразделение, когда получила средства за большую часть активов Toshiba Memory. Сумма сделки с консорциумом Bain Capital, куда вошли компании SK Hynix, Apple, Dell и Seagate составила около $18 млрд. В этой сумме вклад самой Toshiba составил $3,1 млрд, что дало ей возможность получить 40,2 % акций Toshiba Memory. Пока память росла в цене, эта доля приносила хорошие деньги, но не пришло ли время сбрасывать балласт?

Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory

По словам директора Toshiba, компания провела удачную сделку и выдержала баланс между сохранённым производством памяти NAND и необходимостью значительно инвестировать в его поддержку. Она избавила себя от заботы самостоятельно тратить огромные средства на расширение производства и заводы и, при этом, продолжает получать дивиденды. В этом много лукавства, но в итоге компания добилась баланса и это хорошо. Она продолжает быть заинтересованной в выпуске качественной продукции в необходимых объёмах и в соответствии с рыночным спросом.

Toshiba не страшится перепроизводства NAND и не будет продавать Toshiba Memory

Руководство Toshiba подтвердило, что не намерено продавать часть или всю свою долю в Toshiba Memory. Более того, компания приступила к ранней стадии подготовки к выводу Toshiba Memory на фондовый рынок (IPO). Это, уверены в Toshiba, произойдёт в течение двух или трёх лет. Компания Toshiba Memory станет публичной в тот момент, когда потребует рыночная ситуация и, что интересно, Toshiba призналась, что на это также повлияет ситуация с китайскими чипмейкерами. Пожалуй, это первое публичное заявление Toshiba о растущих опасениях по отношению к зарождающемуся в Китае национальному производству NAND-флеш. На наш взгляд, это самое ценное в данном интервью.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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