Раньше бытовала присказка «неисповедимы пути OEM'а». Сегодня похожее по духу высказывание можно отнести к б/у видеокартам. На вторичном рынке появляется довольно много графических адаптеров, которые интенсивно трудились в составе ферм по добыче криптовалюты. Обвал рынка криптовалют привёл к высвобождению массы бывших в употреблении видеокарт. От этого серьёзно начали страдать производители графических процессоров, хотя желающие купить что-то интересное по сходной цене получили шанс обновить графические подсистемы домашних ПК.

В распродаже бывшего в употреблении оборудования нет ничего необычного и нового. Неприятно может быть только тогда, когда б/у предлагается под видом нового. Дело не только в завышенной цене, которую придётся заплатить за «новинку». Проблема в том, что такие комплектующие лишены официальной гарантии и отчасти выработали свой ресурс, что также может привести к преждевременному отказу. А в случае восстановленных видеокарт, переживших работу в фермах для майнинга, поток «новинок» может оказаться настолько большим, что он может добраться до многих покупателей во всех уголках мира.

Как сообщает сайт EXPreview, в Китае участились случаи продаж восстановленных видеокарт под видом новых. Нечестные на руку продавцы или поставщики приводят бывшие в употреблении графические адаптеры до состояния новых, вплоть до обновления наклеек со штрих кодами. Отличить такие подделки от новых видеокарт бывает непросто. Тем более, если речь идёт о покупке «по фотографии» в интернет-магазине. С учётом простоты доставки товара из Китая практически в любую страну мира и зная, что в Китае были размещены едва ли не 50 % мощностей по добыче криптовалют, попасть на восстановленную видеокарту под видом новой может оказаться легче лёгкого. Будьте бдительны!



