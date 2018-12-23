По заявкам трудящихся: Coffee Lake Refresh без графики поступят в продажу в январе

Компания Intel в скором времени должна пополнить девятое поколение процессоров Core новыми моделями, которые будут лишены встроенного графического ядра и отмечены окончанием «F» в названии. И судя по всему, официальный анонс новинок уже не за горами, ведь они постепенно начинают мелькать в ассортименте некоторых западных интернет-магазинов.

На днях мы уже писали о том, что в одном из финских магазинов обнаружился старший процессор Core i9-9900KF. Теперь же на сайтах сразу двух скандинавских продавцов были обнаружены и другие представители нового семейства. Один из норвежских ретейлеров добавил в свой прайс-лист процессоры Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF и Core i5-9400F, а на сайте финского продавца к Core i9-9900KF присоединился Core i5-9600KF.

Правда, указанная продавцами стоимость новых процессоров Intel вряд ли отражает реальное положение вещей. Как минимум она довольно сильно расходится у финского и норвежского продавцов, что следует списать на различный подход к ценообразованию, поскольку цены в обоих случаях, как утверждается, указаны без НДС. На самом деле стоимость новых процессоров ввиду отсутствия в них встроенного графического ядра должна быть несколько ниже, чем у аналогичных им моделей со встроенным GPU. Тем не менее, на большую скидку рассчитывать всё-таки не стоит.

Гораздо больший интерес представляет сам факт появления данных процессоров в ассортименте некоторых ретейлеров. Во-первых, это подтверждает реальность существования данных предложений. Во-вторых, это означает, что процессоры без интегрированного графического ядра будут доступны и в рознице, а не только в составе готовых компьютеров. И в-третьих, это косвенно указывает на близость анонса таких новинок. Один из магазинов утверждает, что процессоры Intel Core F-серии поступят к нему уже 3 января 2019 года.

Стоит заметить, что процессоры с отключенной графикой не получат никаких отличий ни в числе ядер, ни в частотной формуле относительно своих «полноценных» собратьев. Иными словами, с точки зрения того, что не касается графики, это будут ровно те же самые Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, что уже доступны на прилавках. Однако к числу моделей, которые должны появиться в продаже в начале января, добавится один принципиально новый продукт — Core i5-9400F. Аналога этой модели со встроенным GPU пока не существует, но судя по всему, это будет шестиядерник с заблокированным множителем, базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в турбо-режиме до 4,1 ГГц, который станет самым доступным вариантом Coffee Lake Refresh.

Но всё же, для чего Intel понадобилось выпускать процессоры без встроенного графического ядра? Идея, что это необходимо исключительно чтобы избавиться от излишков кристаллов с бракованным iGPU, выглядит несколько неправдоподобно. Как минимум, почему Intel не выпускала подобные процессоры ранее, ведь вряд ли процент брака значительно увеличился? К тому же, чипы с бракованной графикой традиционно находили применение в Xeon E-серии, у части которых встроенный GPU не предусмотрен.

Поэтому куда более вероятно, что выпустить процессоры Core без встроенной графики компанию Intel попросили партнёры. Семейство Coffee Lake Refresh включает в себя на данный момент лишь дорогие процессоры для энтузиастов, снабжённые свободным множителем. И в подавляющем большинстве случаев сборщики готовых систем вместе с такими процессорами используют дискретные видеокарты, из-за чего необходимость во встроенной графике попросту отсутствует. Возможность же приобретать процессоры без ненужной функции хотя бы даже по немного сниженной цене в масштабах серийного производства ПК позволила бы партнёрам Intel выиграть в себестоимости предлагаемых систем.

С другой стороны, начать выпуск процессоров Core F-серии компанию Intel мог побудить общий дефицит процессоров Core девятого поколения и, как следствие, реализация их в розницу по завышенным ценам. Добавление в ассортимент чипов с бракованной графикой позволит несколько увеличить объёмы выпуска, и ослабить дефицит. А может, появление новой серии процессоров обусловлено и некими другими факторами.



