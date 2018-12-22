ARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой Alexa

Как и многие технологические компании, ARCHOS сейчас готовит новинки для отправки на предстоящую выставку CES 2019 в Лас-Вегасе. У компании в запасе немало новых устройств для показа в своей экспозиции.

Не дожидаясь старта выставки, компания объявила о пополнении модельного ряда двумя новыми «умными» дисплеями. В отличие от ARCHOS Hello, вышедшего в феврале этого года с голосовым помощником Google Assistant, новые модели получили поддержку интеллектуального ассистента Alexa от Amazon.



