ARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой Alexa

ARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой Alexa

Как и многие технологические компании, ARCHOS сейчас готовит новинки для отправки на предстоящую выставку CES 2019 в Лас-Вегасе. У компании в запасе немало новых устройств для показа в своей экспозиции.

Не дожидаясь старта выставки, компания объявила о пополнении модельного ряда двумя новыми «умными» дисплеями. В отличие от ARCHOS Hello, вышедшего в феврале этого года с голосовым помощником Google Assistant, новые модели получили поддержку интеллектуального ассистента Alexa от Amazon.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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