ARCHOS представила пару смарт-дисплеев с поддержкой Alexa
Как и многие технологические компании, ARCHOS сейчас готовит новинки для отправки на предстоящую выставку CES 2019 в Лас-Вегасе. У компании в запасе немало новых устройств для показа в своей экспозиции.
Не дожидаясь старта выставки, компания объявила о пополнении модельного ряда двумя новыми «умными» дисплеями. В отличие от ARCHOS Hello, вышедшего в феврале этого года с голосовым помощником Google Assistant, новые модели получили поддержку интеллектуального ассистента Alexa от Amazon.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
22.12.2018 06:49