Видеокарта MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G подходит для компактных систем
Компания MSI анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G, использующий процессор NVIDIA поколения Turing.
Новинка имеет компактное исполнение: габариты составляют 174 ? 127 ? 42 мм. Благодаря этому видеокарта подходит для применения в компьютерах с ограниченным пространством внутри корпуса, например, в домашних мультимедийных центрах.
Конфигурация предусматривает использование 2304 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Базовая частота ядра чипа составляет 1410 МГц, частота в турбо-режиме — 1620 МГц. Память функционирует на частоте 14 ГГц.
Ускоритель оснащён системой охлаждения с радиатором, четырьмя тепловыми трубками и единственным вентилятором. В тыльной части установлена усиливающая пластина.
Для подключения дисплеев есть интерфейс HDMI 2.0b и три порта DisplayPort v1.4. Для работы с видеокартой рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт.
О том, когда и по какой цене ускоритель MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G поступит в продажу, к сожалению, ничего не сообщается.
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