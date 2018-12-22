AMD анонсировала Athlon 220GE и 240GE. Спасибо, но уже не надо

AMD анонсировала Athlon 220GE и 240GE. Спасибо, но уже не надо

Компания AMD приняла решение расширить семейство бюджетных процессоров Athlon для Socket AM4, и объявила об официальном старте продаж двух новых моделей: Athlon 220GE и Athlon 240GE. Как и Athlon 200GE, такие процессоры располагают парой ядер Zen с поддержкой технологии SMT и оснащены встроенным графическим ядром Vega 3 с тремя вычислительными блоками (CU).

Характеристики новых представителей модельного ряда повторяют таковые у Athlon 200GE с той лишь разницей, что у Athlon 220GE и Athlon 240GE на 200 и 300 МГц соответственно выше тактовая частота. В остальном всё осталось по-старому, включая и 35-ваттный тепловой пакет.

AMD анонсировала Athlon 220GE и 240GE. Спасибо, но уже не надо

Официальная цена Athlon 220GE установлена в $65, а Athlon 240GE – в $75.

Стоит заметить, что выпуск двухъядерных процессоров со слегка увеличенной частотой, после того, как для всего этого семейства оказался разблокирован разгон, — решение достаточно странное. Очевидно, что опытные пользователи продолжат предпочитать самый дешёвый Socket AM4-процессор Athlon 200GE, который без особого труда можно заставить работать на частоте порядка 4,0 ГГц. Новые Athlon 220GE и Athlon 240GE могут представлять определённый интерес разве только для системных интеграторов. Тем не менее, Athlon 220GE и Athlon 240GE будут продаваться в том числе и через розничную сеть.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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