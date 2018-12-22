Razer представила для консоли Xbox One клавиатуру и мышь за $250

Razer официально представила набор, состоящий из клавиатуры и мыши, для игровой приставки Xbox One под названием Razer Turret. Набор уже доступен для предварительного заказа в магазине Microsoft за $250, начало поставок запланировано на 31 марта 2019 года. Примечательно, что стоимость самой консоли Xbox One S с 500 ГБ памяти составляет $299.

Xbox One keyboard

Характеристики

Мышь и клавиатура оснащены подсветкой Razer Chroma и имеют беспроводной интерфейс на частоте 2,4 ГГц, а время автономной работы в игровом режиме составляет 40 часов. В клавиатуру интегрирована выдвижная подставка под мышку, что позволит пользоваться ими без необходимости опоры на поверхность. Клавиатура получила механические клавиши и дополнительные органы управления Xbox One, а мышка базируется на популярной модели Razer Mamba.

Razer Turret
Razer Turret
Razer Turret
Razer Turret
Razer Turret

Поддерживаемые игры

Напомним, что поддержка клавиатур и мышек в игровую приставку Xbox One была добавлена 14 ноября 2018 года для Fortnite, Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder, X-Morph Defense. В дальнейшем список поддерживаемых игр будет пополняться.


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