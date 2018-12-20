У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана
Компания LG подала патентную заявку, касающуюся использования в телевизоре раздвижных динамиков. Такая конструкция позволит оперативно менять соотношение сторон экрана в соответствии с форматом просматриваемого видео.
Патентная заявка была подана южнокорейской компанией в мае этого года и замечена ресурсом Digital Trends в базе данных Hague Express Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Поскольку WIPO является частью ООН, включение в её реестр заявки значительно облегчает компаниям защиту их изобретений во всем мире.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
20.12.2018 12:44
21.12.2018 02:32