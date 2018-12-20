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У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана Компания LG подала патентную заявку, касающуюся использования в телевизоре раздвижных динамиков. Такая конструкция позволит оперативно менять соотношение сторон экрана в соответствии с форматом просматриваемого видео. Патентная заявка была подана южнокорейской компанией в мае этого года и замечена ресурсом Digital Trends в базе данных Hague Express Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Поскольку WIPO является частью ООН , включение в её реестр заявки значительно облегчает компаниям защиту их изобретений во всем мире.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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