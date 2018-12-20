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Tesoro Gram MX One: механическая клавиатура с лаконичным дизайном 24 декабря компания Tesoro начнёт продажи клавиатуры механического типа Gram MX One, которая впервые демонстрировалась на выставке Computex 2018. Новинка получила минималистский дизайн и классическую компоновку с цифровым блоком кнопок в правой части. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — белым и чёрным. Клавиатура может комплектоваться переключателями Cherry MX Blue или Brown. В обоих случаях предусмотрена однотонная подсветка синего цвета. Модель Tesoro Gram MX One оснащена 32-битным процессором ARM и 512 Кбайт памяти для хранения пользовательских настроек. Допускается запись макрокоманд. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB . Длина съёмного кабеля в оплётке составляет 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц. Функция N-Key Rollover отвечает за распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows. Габариты клавиатуры составляют 445 ? 139 ? 32 мм, вес — приблизительно 1,2 кг. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 80 долларов США .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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