Разогнанная NVIDIA Titan RTX смогла набрать более 41 000 баллов в 3DMark Fire Strike

На днях компания NVIDIA начала продажи своей флагманской видеокарты для потребительского сегмента рынка на графическом процессоре Turing — Titan RTX. Это значит, что довольно скоро будут опубликованы полноценные тесты и обзоры новинки, однако один из первых счастливых обладателей самой мощной потребительской видеокарты в мире уже поделился результатами, описывающими её производительность.

На протестированной Titan RTX штатная система охлаждения была заменена на водоблок полного покрытия от Bykski, после чего новинка была разогнана. Частота графического процессора была доведена до 2070 МГц, а памяти — до 2025 МГц. Напомним, что штатная частота GPU у Titan RTX составляет 1770 МГц, тогда как 24 Гбайт памяти GDDR6 обычно работают на этой видеокарте с частотой 1750 МГц. Таким образом, благодаря разгону пропускная способность памяти выросла с 672 до 778 Гбайт/с.

Новый графический ускоритель был протестирован в бенчмарке 3DMark Fire Strike. Вся система получила оценку в 31 862 балла, тогда как производительность видеокарты Titan RTX была оценена в 41 109 баллов. Для сравнения, разогнанная GeForce RTX 2080 Ti обеспечивает результат в почти 40 000 баллов, так что разница между двумя адаптерами не столь уж и велика.

Справедливости ради стоит заметить, что Titan RTX явно можно разогнать ещё сильнее, тогда как приведённая в качестве примера GeForce RTX 2080 Ti была разогнана почти до предела, обеспечиваемого жидкостной системой охлаждения. Но всё же, даже максимально разогнав новую Titan RTX, приблизиться к соотношению производительности и цены вдвое более дешёвой GeForce RTX 2080 Ti явно не получится.

Напомним, видеокарта Titan RTX построена на полной версии графического процессора Turing TU102. Это обеспечивает новинке 4608 ядер CUDA, 288 текстурных блоков, 96 блоков растровых операций, 576 тензорных ядер и 72 RT-ядра, ответственных за трассировку лучей в реальном времени. Стоит такая выдающаяся по характеристикам видеокарта $2499.



