ViewSonic показала игровой монитор XG240R

Компания ViewSonic анонсировала новый игровой монитор XG240R с весьма интересным дизайном – с одной стороны, он очень строгий, но, если посмотреть на заднюю крышку, то там можно увидеть стильно оформленную RGB-подсветку.

Монитор именно игровой: частота обновления повышена, время отклика матрицы понижено, и есть целый ряд геймерских плюшек. Прежде, чем начнем хвалить ViewSonic XG240R, осветим его главный недостаток – это древняя матрица TN с ужасными углами обзора и плохой контрастностью. Но зато время ее отклика равно всего 1 мс, а частота обновления экрана достигает 144 Гц. В наличии яркость 350 единиц, контрастность 1000:1 и динамическая контрастность 120 000 000:1, а также поддержка технологии AMD FreeSync.

Монитор имеет диагональ 24 дюйма и оптимальное для этих размеров разрешение Full HD – зернистости нет, да и нагрузка на видеокарту будет всяко меньше в сравнении с Quad HD и тем более 4К. Новый ViewSonic XG240R предложен с двумя 2-ваттными динамиками, портами USB, выходом DP 1.2 и парочкой HDMI 1.4. Стоит такой монитор 270 долларов США, и цена включает продвинутую подставку с регулировкой по высоте и углам наклона и поворота.


Максим Мишенев, MobileDevice


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