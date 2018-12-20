На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000
Apple в настоящее является технологическим гигантом, хотя на заре её деятельности всё выглядело гораздо скромнее, и некоторые из первых компьютеров компании были изготовлены вручную. Сейчас они считаются большой редкостью.
На сайте eBay появилось предложение персонального компьютера Apple Lisa 1 в полностью рабочем состоянии по цене $65 000.
Подобных компьютеров в рабочем состоянии насчитывается всего около 30 штук. Данная модель Lisa 1 имеет серийный номер №B08B8323000321, Applenet №00103014. Дата выпуска — 18 августа 1983 года.
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Hard
20.12.2018 12:05