На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000

Apple в настоящее является технологическим гигантом, хотя на заре её деятельности всё выглядело гораздо скромнее, и некоторые из первых компьютеров компании были изготовлены вручную. Сейчас они считаются большой редкостью.

На сайте eBay появилось предложение персонального компьютера Apple Lisa 1 в полностью рабочем состоянии по цене $65 000.

Подобных компьютеров в рабочем состоянии насчитывается всего около 30 штук. Данная модель Lisa 1 имеет серийный номер №B08B8323000321, Applenet №00103014. Дата выпуска — 18 августа 1983 года.



