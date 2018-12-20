На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000

На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за $65 000

Apple в настоящее является технологическим гигантом, хотя на заре её деятельности всё выглядело гораздо скромнее, и некоторые из первых компьютеров компании были изготовлены вручную. Сейчас они считаются большой редкостью.

На сайте eBay появилось предложение персонального компьютера Apple Lisa 1 в полностью рабочем состоянии по цене $65 000.

На eBay предлагают полностью функциональный компьютер Apple Lisa 1 за 000

Подобных компьютеров в рабочем состоянии насчитывается всего около 30 штук. Данная модель Lisa 1 имеет серийный номер №B08B8323000321, Applenet №00103014. Дата выпуска — 18 августа 1983 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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