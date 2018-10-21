Philips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евро

Philips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евро

Ассортимент мониторов Philips пополнился очередной новинкой — моделью 276E8VJSB, в основу которой положена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Заявленные углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Монитор обладает яркостью 350 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 20 000 000:1. Частота обновления составляет 60 Гц.

Philips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евро

Панель может похвастаться узкими рамками. Благодаря этому она, как отмечает разработчик, хорошо подходит для применения в составе конфигураций с несколькими мониторами.

Для защиты зрительного аппарата пользователя и повышения комфорта работы служат ставшие уже привычными технологии Flicker-Free и LowBlue Mode. Первая избавляет от мерцания, а вторая способствуют снижению интенсивности синего цвета подсветки.

Philips 276E8VJSB: монитор формата 4К за 300 евро

Панель имеет размеры 613 ? 374 ? 41 мм и весит приблизительно 4,2 килограмма.

В продажу модель Philips 276E8VJSB поступит в середине ноября по ориентировочной цене 300 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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