NVIDIA без лишнего шума представила GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт GDDR5X

Вслед за сообщением ресурса VideoCardz о том, что Gigabyte работает над новой модификацией графического ускорителя GeForce GTX 1060 компания NVIDIA действительно представила такой вариант конфигурации, хотя и без громких анонсов. На официальном сайте вместо обычной 6-Гбайт конфигурации теперь значится вариант, оснащённый улучшенной памятью GDDR5X.

GeForce GTX 1060 получила множество вариантов исполнения с момента запуска в 2016 году и по-прежнему получает обновления, поскольку это одна из самых популярных игровых карт. Видимо, неслучайно NVIDIA решила немного улучшить свой ускоритель накануне запуска обновлённых 12-нм GPU AMD семейства Polaris. Очевидно, улучшенному ускорителю предстоит бороться с Radeon RX 590.

Первоначально GeForce GTX 1060 получила память со скоростью 8 Гбит/с, которая была позже обновлена до 9 Гбит/с на вариантах с 6 Гбайт GDDR5. Теперь NVIDIA собирается предлагать вариант ускорителя с 6 Гбайт памяти GDDR5X, который должен обеспечить ещё более высокую пропускную способность и небольшой, но заметный прирост производительности.

В настоящее время только Micron выпускает память GDDR5X, а отрасль уже постепенно переходит на GDDR6 — первыми ласточками стали карты серии GeForce 20XX. Каталог продуктов Micron показывает, что они предлагают скорость передачи данных от 10 Гбит/с до 12 Гбит/с на своих решениях GDDR5X. Учитывая, что GeForce GTX 1060 6 Гбайт является массовой картой, чипы начального уровня 10 Гбит/с наверняка будут идеальным выбором. Помимо базовых скоростей у GDDR5X хороший потенциал разгона, поэтому можно ожидать специальные версии карт с ещё более высокой частотой.



