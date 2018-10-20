Анонс гарнитуры Microsoft HoloLens 2 отложен до середины 2019 года
В июне появилась информация, что корпорация Microsoft до конца нынешнего года намерена представить гарнитуру HoloLens второго поколения. Однако теперь сетевые источники сообщают, что анонс устройства состоится не ранее 2019-го.
Отмечается, что у редмондского гиганта возникли некоторые сложности с разработкой гарнитуры. Поэтому её презентацию пришлось перенести на конец второго квартала следующего года.
С чем именно связаны трудности, не уточняется. Известно, что Microsoft намерена реализовать в HoloLens 2 ряд существенных улучшений по сравнению с устройством первого поколения. В частности, говорилось об увеличенном поле зрения и улучшенном времени автономной работы.
По слухам, в состав решения войдёт процессор Qualcomm Snapdragon XR1, предназначенный для устройств расширенной реальности. Этот чип объединяет центральный многоядерный CPU-узел с архитектурой ARM, векторный процессор, графический ускоритель, а также блок искусственного интеллекта AI Engine.
Microsoft намерена уменьшить вес гарнитуры и повысить удобство её ношения. Ожидается, что цена HoloLens 2 окажется существенно ниже по сравнению с оригинальной моделью, которая стоит от 3000 долларов США.
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Hard
20.10.2018 15:32