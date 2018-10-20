GIGABYTE может выпустить новый вариант ускорителя GeForce GTX 1060
Компания GIGABYTE работает над новой модификацией графического ускорителя GeForce GTX 1060, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
В настоящее время доступны версии видеокарты GeForce GTX 1060, несущие на борту от 3 до 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной. Основой служит процессор GP106 на основе архитектуры Pascal.
GIGABYTE якобы готовит вариант GeForce GTX 1060, который будет комплектоваться памятью GDDR5X. Её объём составит 6 Гбайт (192-битная шина).
Основой видеокарты якобы послужит чип GP104 в «урезанной» конфигурации. Информации о количестве потоковых процессоров пока нет. Частотная формула графического ускорителя пока тоже не раскрывается.
Нужно отметить, что о подготовке версии ускорителя GeForce GTX 1060 на процессоре GP104 сообщалось ещё в мае нынешнего года. Вероятно, теперь компания GIGABYTE готова вывести такую видеокарту на коммерческий рынок.
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19.10.2018 07:35