GIGABYTE может выпустить новый вариант ускорителя GeForce GTX 1060

Компания GIGABYTE работает над новой модификацией графического ускорителя GeForce GTX 1060, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

В настоящее время доступны версии видеокарты GeForce GTX 1060, несущие на борту от 3 до 6 Гбайт памяти GDDR5 со 192-битной шиной. Основой служит процессор GP106 на основе архитектуры Pascal.

GIGABYTE якобы готовит вариант GeForce GTX 1060, который будет комплектоваться памятью GDDR5X. Её объём составит 6 Гбайт (192-битная шина).

Основой видеокарты якобы послужит чип GP104 в «урезанной» конфигурации. Информации о количестве потоковых процессоров пока нет. Частотная формула графического ускорителя пока тоже не раскрывается.

Нужно отметить, что о подготовке версии ускорителя GeForce GTX 1060 на процессоре GP104 сообщалось ещё в мае нынешнего года. Вероятно, теперь компания GIGABYTE готова вывести такую видеокарту на коммерческий рынок.



