В семейство мониторов AOC V2 Series вошли три модели

Компания AOC анонсировала мониторы семейства V2 Series, выполненные на основе матрицы IPS формата Full HD — 1920 ? 1080 пикселей.

В серию вошли три модели — 22V2H, 24V2H и 27V2H с диагональю соответственно 22, 24 и 27 дюймов. Частота обновления во всех случаях достигает 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Мониторы обладают временем отклика в 5 мс. Заявленная динамическая контрастность — 20 000 000:1. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровой интерфейс HDMI и аналоговый порт D-Sub.

Панели могут похвастаться безрамочным дизайном. Новинки поддерживают систему AMD FreeSync, обеспечивающую синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором: это обеспечивает улучшение качества игрового процесса.

Приём заказов на мониторы AOC V2 Series уже начался. Цена моделей 22V2H, 24V2H и 27V2H составляет соответственно 100, 130 и 170 долларов США .



