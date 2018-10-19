В семейство мониторов AOC V2 Series вошли три модели

В семейство мониторов AOC V2 Series вошли три модели

Компания AOC анонсировала мониторы семейства V2 Series, выполненные на основе матрицы IPS формата Full HD — 1920 ? 1080 пикселей.

В серию вошли три модели — 22V2H, 24V2H и 27V2H с диагональю соответственно 22, 24 и 27 дюймов. Частота обновления во всех случаях достигает 75 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Мониторы обладают временем отклика в 5 мс. Заявленная динамическая контрастность — 20 000 000:1. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровой интерфейс HDMI и аналоговый порт D-Sub.

В семейство мониторов AOC V2 Series вошли три модели

Панели могут похвастаться безрамочным дизайном. Новинки поддерживают систему AMD FreeSync, обеспечивающую синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором: это обеспечивает улучшение качества игрового процесса.

Приём заказов на мониторы AOC V2 Series уже начался. Цена моделей 22V2H, 24V2H и 27V2H составляет соответственно 100, 130 и 170 долларов США.

В семейство мониторов AOC V2 Series вошли три модели


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполненияОхладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения
Dell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймовDell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймов
Новые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так великНовые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так велик
Микроархитектура Cannon Lake получила улучшения по части IPCМикроархитектура Cannon Lake получила улучшения по части IPC
Gigabyte: даже с небольшим разгоном Core i9-9900K сильно греетсяGigabyte: даже с небольшим разгоном Core i9-9900K сильно греется
Блок рекламы


Похожие новости
Квартет мониторов Dell с безрамочным дизайномКвартет мониторов Dell с безрамочным дизайном
В серию блоков питания Xilence Performance X вошли новинки высокой мощностиВ серию блоков питания Xilence Performance X вошли новинки высокой мощности
Sony SF-G Series Tough: самые прочные в мире карты памяти SDSony SF-G Series Tough: самые прочные в мире карты памяти SD
Размер изогнутых игровых мониторов AOC Agon 3 Series равен 27?Размер изогнутых игровых мониторов AOC Agon 3 Series равен 27?
Частота обновления новых игровых мониторов Dell достигает 155 ГцЧастота обновления новых игровых мониторов Dell достигает 155 Гц
HP Omen Obelisk: игровой ПК с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 20 SeriesHP Omen Obelisk: игровой ПК с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 20 Series
В семейство мини-компьютеров Intel NUC Bean Canyon вошли пять моделейВ семейство мини-компьютеров Intel NUC Bean Canyon вошли пять моделей
Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151Core i9-9900K возглавит семейство процессоров Intel LGA1151
EVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 ГбайтEVGA предлагает две модели GeForce GTX 1050 с объёмом памяти 3 Гбайт
Квинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймовКвинтет мониторов Dell с диагональю до 27 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости