Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Компания Thermaltake расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель под названием A500 Aluminum Tempered Glass Edition.

Новинка получила минималистский дизайн. Фронтальная и верхняя панели выполнены из алюминия, а в боковых частях установлены стенки из закалённого стекла.

Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Корпус относится к решениям Mid Tower. Возможно использование материнских плат типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «8 + 2»; ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 420 мм.

Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Внутри есть место для шести устройств хранения данных в формате 3,5 или 2,5 дюйма и ещё для одного 2,5-дюймового накопителя. Длина блока питания может достигать 220 мм.

Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Новинка изначально оборудована тремя 120-миллиметровыми вентиляторами: два установлены спереди, один — сзади. При необходимости можно задействовать жидкостную систему охлаждения с радиаторами длиной до 420 мм. Высота процессорного кулера может достигать 160 мм.

Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition: корпус Mid Tower для игрового ПК

Корпус имеет размеры 560 ? 236 ? 510 мм. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, а также симметричный порт USB Type-C.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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