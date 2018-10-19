Gigabyte: даже с небольшим разгоном Core i9-9900K сильно греется

Компания Gigabyte выпустила инструкцию по разгону процессоров Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) на своих новых материнских платах на базе чипсета Intel Z390. И данный материал раскрывает некоторые не самые приятные особенности новых процессоров, в частности флагманского Core i9-9900K.

Для начала напомним, что вместе с процессорами Intel Core 9000-серии компания Intel представила новый чипсет Z390, а производители материнских плат уже предлагают свои изделия на его основе. Новые материнские платы должны быть лучше приспособлены для работы с новыми процессорами, а также должны обеспечить им лучший разгон. Например, та же Gigabyte утверждает, что с помощью её плат серии Aorus можно будет разогнать все ядра Core i9-9900K до 5 ГГц или даже выше.

В инструкции Gigabyte обращает внимание на довольно «горячий нрав» процессора Core i9-9900K. На одном из скриншотов видно, что в разгоне до 5 ГГц температура процессора составила 90 °C. И это несмотря на использование системы жидкостного охлаждения. Также стоит отметить, что энергопотребление одного лишь процессора при таком разгоне составило почти 245 Вт. Заметим также, что 5 ГГц — это не такой уж и большой разгон для этого процессора, так как в режиме Turbo все его ядра должны работать с частотой до 4,7 ГГц.

Сама компания отмечает, что высокая рабочая температура в разгоне присуща всем процессорам нового поколения, а не только отдельным экземплярам. Поэтому для разгона производитель рекомендует использовать производительные системы жидкостного охлаждения, а также поднять в BIOS значение пороговой температуры TjMAX до отметки 110 °C.

Напомним, что уже 19 октября будут опубликованы обзоры новых процессоров. Сотрудники нашей лаборатории также активно тестируют новинки и уже совсем скоро подробно расскажут о них. Конечно же, будет затронута и тема разгона.



