Samsung начала производство 7-нм процессоров

Samsung начала производство процессоров по 7-нм технологическому процессу с технологией FinFET LPP (Low Power Plus) и EUV (фотолитографией в глубоком ультрафиолете), а также прокомментировала преимущества применения новой технологии в мобильных устройствах.

EUV-фотолитография разрабатывалась в течении последних десятилетий и только сейчас дошла до массового производства. Общая сумма перехода на 7-нм техпроцесс обошлась Samsung в $6 млрд.

Первые 7-нм LPP EUV чипы

7-нм технологический процесс LPP EUV будет использоваться в собственных чипсетах Samsung Exynos 9820 в грядущем флагманском смартфоне Galaxy S10, а также в будущих чипах компании Qualcomm с поддержкой 5G-сетей.

Представители Samsung сообщили, что другие производители изготавливают 7-нм чипсеты по устаревшим иммерсионных аргон-фторидным технологиям вместо EUV, что усложняет и удорожает процесс производства.

Качества 7-нм LPP EUV чипов

Также Samsung заявила, что новый 7-нм LPP EUV техпроцесс повышает производительность на 20%, а энергопотребление снижает на 50% относительно 10-нм технологического процесса.