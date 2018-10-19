Cooler Master C700P Carbon: компьютерный корпус за 1000 долларов США

Компания Cooler Master подготовила к выпуску компьютерный корпус премиального уровня C700P Carbon, который будет выпущен строго ограниченной серией.

Как можно понять по названию, новинка выполнена с применением углеродного волокна. Устройство получило фронтальную панель с уникальным дизайном. Боковые стенки изготовлены из затемнённого закалённого стекла. В верхней части предусмотрены «карбоновые» ручки для переноски.

Корпус соответствует формату Full Tower. Допускается установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Внутри есть место для восьми карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может составлять до 490 мм.

Система на основе корпуса C700P Carbon может быть оборудована воздушной или жидкостной системой охлаждения. Во втором случае допускается монтаж радиаторов длиной от 120 до 420 мм.

Ограничение по высоте процессорного охладителя — 198 мм. На панель с разъёмами в верхней части выведены четыре порта USB 3.0, один симметричный порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, а также гнёзда для наушников и микрофона.

В настоящее время планируется выпуск лишь нескольких экземпляров корпуса Cooler Master C700P Carbon. Цена каждого из них составит около 1000 долларов США .



