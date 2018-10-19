Вскрытие Microsoft Surface Pro 6: планшет ремонту не подлежит

Вскрытие Microsoft Surface Pro 6: планшет ремонту не подлежит

Специалисты iFixit разобрали «на винтики» планшет Surface Pro 6, который корпорация Microsoft официально представила в первых числах текущего месяца.

Устройство, напомним, оснащено 12,3-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2736 ? 1824 точки, а также процессором Intel Core восьмого поколения из состава семейства Kaby Lake R.

Вскрытие Microsoft Surface Pro 6: планшет ремонту не подлежит

Объём оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя варьируется от 128 Гбайт до 1 Тбайт. Оснащение включает камеры с 8- и 5-мегапиксельной матрицами, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, интерфейсы USB 3.0, Mini DisplayPort и пр.

Вскрытие Microsoft Surface Pro 6: планшет ремонту не подлежит

При вскрытии в составе планшета обнаружились следующие компоненты: чипы памяти Samsung K4E6E304EB-EGCF 2GB LPDDR3 DRAM, накопитель SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD, модуль Marvell W8897 802.11ac, NFC и Bluetooth, звуковой кодек Realtek ALC3269.

Вскрытие Microsoft Surface Pro 6: планшет ремонту не подлежит

Гаджет, по заключениям специалистов iFixit, совершенно не подлежит починке: ремонтопригодность оценена в один балл из десяти возможных. В конструкции применяется прочное клеящее вещество, а процесс разборки крайне сложен и трудоёмок.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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